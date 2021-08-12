Директор «Ромы» полетел в Лондон, чтобы договориться о переходе Абрахама

Руководство футбольного клуба «Рома» намерено приобрести нападающего в связи с уходом из команды форварда Эдина Джеко.
Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту вылетел в Лондон на переговоры о трансфере форварда «Челси» Тэмми Абрахама, сообщает итальянская газета Corriere dello Sera.
«Римляне» хотят согласовать трансфер 23-летнего игрока за € 45 млн, включая бонусы.
Также источник сообщил, что если итальянцам не удастся договориться о трансфере Абрахама, то Пинту переключится на вариант с приглашением француза Александра Ляказетта из лондонского «Арсенала».
Ранее сообщалось, что селекционная служба «Ромы» проявляет интерес к 21-летнему шведскому форварду «Реала Сосьедад» Александру Исаку, который ранее продлил контракт с испанским клубом до 2026 года. Руководство «римлян» уже обратилось к агентам игрока.
- 12 августа 2021
-
18:42
-
18:41
-
18:28
-
18:27
-
18:04
-
17:57
-
17:50
-
17:43
-
17:26
-
17:23
-
17:02
-
16:59
-
16:46
-
16:42
-
16:20
-
16:12
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:33
-
15:27
-
15:21
-
15:04
-
14:57
-
14:33
-
14:29
-
14:18
-
14:13
-
14:11
-
14:07
-
14:05
-
13:56
-
13:56
-
13:39
-
13:33