Директор «Ромы» полетел в Лондон, чтобы договориться о переходе Абрахама

Руководство футбольного клуба «Рома» намерено приобрести нападающего в связи с уходом из команды форварда Эдина Джеко.

Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту вылетел в Лондон на переговоры о трансфере форварда «Челси» Тэмми Абрахама, сообщает итальянская газета Corriere dello Sera.

«Римляне» хотят согласовать трансфер 23-летнего игрока за € 45 млн, включая бонусы.



Также источник сообщил, что если итальянцам не удастся договориться о трансфере Абрахама, то Пинту переключится на вариант с приглашением француза Александра Ляказетта из лондонского «Арсенала».

Ранее сообщалось, что селекционная служба «Ромы» проявляет интерес к 21-летнему шведскому форварду «Реала Сосьедад» Александру Исаку, который ранее продлил контракт с испанским клубом до 2026 года. Руководство «римлян» уже обратилось к агентам игрока.