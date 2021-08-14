Месси, Неймар, Рамос и Доннарумма не попали в заявку «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»

«ПСЖ» не сможет рассчитывать на внушительную группу ведущих футболистов в матче 2-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом». В заявку клуба, размещённую пресс-службой клуба в «твиттере», не попали Лионель Месси, Неймар, Маркиньос, Леандро Паредес, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумма и Анхель Ди Мария. Также в заявку не попал защитник Серхио Рамос. Он продолжает восстановление после травмы и должен вернуться после паузы на матчи сборных.

Напомним, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.