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Варан: возможность перейти в «Манчестер Юнайтед» — это то, от чего я не мог отказаться

Варан: возможность перейти в «Манчестер Юнайтед» — это то, от чего я не мог отказаться
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Защитник Рафаэль Варан поделился впечатлениями от перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» — один из самых значительных клубов мирового футбола. Возможность перейти сюда и играть в АПЛ — это то, от чего я не мог отказаться. Хочу достичь гораздо большего в своей карьере и знаю, что присоединяюсь к команде, полной прекрасных футболистов, которые одинаково желают выигрывать матчи и трофеи.

Поговорив с тренером, я увидел, какой прогресс был достигнут командой за последние несколько сезонов. Теперь я присоединяюсь к команде, готовой играть на самом высоком уровне. Я хочу оказать здесь влияние, и сделаю всё, чтобы стать частью выдающейся истории этого клуба", — приводит слова Варана пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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