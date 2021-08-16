Сандро Шварц прокомментировал невызов Шунина в сборную России на матчи отбора ЧМ

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался на тему непопадания в заявку сборной России Антона Шунина на матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
«Я не готов рассуждать о том, что главный тренер сборной России не вызвал этого игрока, второго, третьего, что надо было сделать вот так, а не как-то иначе. Моя задача — выступление «Динамо» и развитие футболистов. В том числе и для сборной России. Я рад, что четыре наших игрока получили вызов. А Антона я хочу поддержать. У всех футболистов в карьере бывают сложные ситуации. Шунин — сильный человек и вратарь, наш капитан. Уверен, он справится и будет ещё сильнее», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».
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