Мбаппе обсудит своё будущее с руководством «ПСЖ» в ближайшие дни

Будущее Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен» по-прежнему находится в подвешенном состоянии. В ближайшие дни французский форвард встретится с руководством клуба, информирует журналист Goal Espana Марио Кортегана в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, Мбаппе решительно настроен обсудить своё будущее с боссами «ПСЖ» и принять окончательное решение.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» хочет подписать игрока бесплатно после того, как у него истечёт действующий контракт с «ПСЖ». До этого основным претендентом на Килиана считался мадридский «Реал». СМИ писали, что Мбаппе покинет стан парижан в случае прихода Лионеля Месси.
Напомним, во время объявления состава на домашний матч 2-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» болельщики начали активно свистеть, когда было названо имя Мбаппе.
В прошедшем сезоне Мбаппе принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.
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