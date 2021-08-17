Глава Башкирии заявил, что недоволен происходящим в футбольном клубе «Уфа»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что у него есть претензии к происходящему в футбольном клубе «Уфа».

«У меня, безусловно, как у руководителя есть большие претензии к тому, что происходит в нашем футбольном клубе, и мы с генеральным директором об этом предметно и понятно переговорили. И самый главный вопрос — я не собираюсь финансировать футбольный клуб «Уфа» из бюджета, вы знаете, что это всё делается по другим схемам, то есть небюджетное финансирование», — цитирует Хабирова Башинформ.



В июле на пресс-конференции генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что команда недофинансирована, однако не имеет финансовых проблем. По его словам, денежного запаса «Уфе» хватит на сезон.