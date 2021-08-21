РПЛ вынесла предупреждения четырём клубам о состоянии газона на стадионах

Российская Премьер-Лига вынесла предупреждения «Ахмату» и «Сочи» о состоянии газона на стадионах. Действие сертификатов домашних стадионов «Рубина» и «Ростова» временно приостановлено.

«Клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них лиге. Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье. Для разрешения проблемы лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации.



Согласно регламенту РПЛ, арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей РПЛ на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль, не позднее чем за 10 календарных дней до даты соответствующего матча», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.