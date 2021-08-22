Бердыев близок к назначению главным тренером «Кайрата»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев близок к назначению наставником «Кайрата», сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».
«Кайрат» объявит имя нового главного тренера сегодня, 22 августа. Скорее всего, клуб возглавит Бердыев, а его ассистентом станет Дмитрий Кириченко. Есть вероятность, что Кириченко, который уже находится в Алматы, сам возглавит команду.
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в июне покинул алматинский клуб. Его сменил Кирилл Кекер, который ушёл в отставку после поражения от «Алашкерта» в квалификации Лиги Европы. Сейчас обязанности главного тренера временно исполняет Артём Гавриленко.
Шпилевский возглавил «Кайрат» в ноябре 2018 года, а в 2020-м впервые за 16 лет привёл команду к чемпионству. В нынешнем сезоне «Кайрат» занимает третье место, уступая лидирующей «Астане» 5 очков.
В 1994-1995 годах Бердыев уже возглавлял «Кайрат».
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