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Футболист «Бешикташа» потерял сознание в матче чемпионата Турции. Его госпитализировали

Футболист «Бешикташа» потерял сознание в матче чемпионата Турции. Его госпитализировали
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Защитник «Бешикташа» Фабрис Н'Сакала потерял сознание во время матча второго тура чемпионата Турции с «Газиантепом».

Инцидент произошёл на 71-й минуте. К Н'Сакале подбежал запасной футболист «Бешкаташа», чтобы оказать помощь до того, как прибыли медики. Позже в «твиттере» «Бешикташа» сообщили, что игрока отправили в одну из больниц. Сейчас он находится в сознании, а госпитализация является мерой предосторожности.

Сам матч завершился со счётом 0:0.

В матче первого тура турецкой Суперлиги «Бешикташ» разгромил «Ризеспор» со счётом 3:0. В следующем туре команде предстоит провести матч с «Фатих Карагюмрюком». Матч состоится 28 августа.

Напомним, «Бешикташ» является победителем прошлого сезона чемпионата Турции. Они обошли ближайшего конкурента — «Галатасарай» по дополнительным показателям.

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