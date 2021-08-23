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Президент «Ниццы» пообещал, что фанаты будут вести себя сдержанно

Президент «Ниццы» пообещал, что фанаты будут вести себя сдержанно
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Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер прокомментировал массовую драку фанатов с игроками «Марселя».

«Наши ультрас будут вести себя сдержанно. Сегодня уже многое произошло… «Марсель» хочет уехать домой», — цитирует Ривера GFFN.

Матч «Ницца» — «Марсель», прерванный из-за драки фанатов с игроками, может быть продолжен сегодня по решению Лиги 1. Однако встречу могут не возобновить, если футболисты «Марселя» откажутся возвращаться на поле. Чуть ранее президент «Марселя» Пабло Лонгория в туннеле заявил официальным лицам, что провансальская команда не выйдет на поле.

Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками. Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле.

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