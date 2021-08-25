«ПСЖ» может купить Левандовского или Комана в случае продажи Мбаппе в «Реал»

«Пари Сен-Жермен» прорабатывает варианты потенциальной замены форварда Килиана Мбаппе, если тот уйдёт в мадридский «Реал», сообщает GFFN.

На выходных прошла встреча между менеджментом «ПСЖ» и агентом Пини Захави, в ходе которой была высказана мысль о возможном переходе Роберта Левандовского или Кингсли Комана из мюнхенской «Баварии». Эти футболисты будут в числе первых кандидатов в случае продажи Мбаппе до конца августа.

Кроме того, с «ПСЖ» связывают кандидатуру Криштиану Роналду из «Ювентуса». Несмотря на попытки агента Хорхе Мендеса организовать переезд португальца в Париж, однако французы пока не проявили интереса.

Сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» решил не принимать предложение «Реала» о трансфере нападающего Килиана Мбаппе. По информации источника, парижский клуб не заинтересовало предложение в размере € 160 млн. Ожидается, что «Реал» не станет отступать и предпримет ещё одну попытку заполучить Мбаппе.