«ПСЖ» может купить Левандовского или Комана в случае продажи Мбаппе в «Реал»

«Пари Сен-Жермен» прорабатывает варианты потенциальной замены форварда Килиана Мбаппе, если тот уйдёт в мадридский «Реал», сообщает GFFN.
На выходных прошла встреча между менеджментом «ПСЖ» и агентом Пини Захави, в ходе которой была высказана мысль о возможном переходе Роберта Левандовского или Кингсли Комана из мюнхенской «Баварии». Эти футболисты будут в числе первых кандидатов в случае продажи Мбаппе до конца августа.
Кроме того, с «ПСЖ» связывают кандидатуру Криштиану Роналду из «Ювентуса». Несмотря на попытки агента Хорхе Мендеса организовать переезд португальца в Париж, однако французы пока не проявили интереса.
Сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» решил не принимать предложение «Реала» о трансфере нападающего Килиана Мбаппе. По информации источника, парижский клуб не заинтересовало предложение в размере € 160 млн. Ожидается, что «Реал» не станет отступать и предпримет ещё одну попытку заполучить Мбаппе.
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