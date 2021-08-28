Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Болонья». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погба не намерен продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед» и хочет перейти в «Реал»

Погба не намерен продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед» и хочет перейти в «Реал»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба хочет покинуть английский клуб, сообщает Marca.

По информации источника, французский футболист сообщил своему агенту Мино Райоле о желании перейти в мадридский «Реал». Действующий контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2022 года, и футболист не намерен продлевать соглашение.

Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в 2016 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 2 матчах английской Премьер-лиги и отдал пять результативных передач. С 2013 года Погба вызывается в национальную команду Франции. В составе сборной Погба — чемпион мира (2018) и серебряный призёр чемпионата Европы (2016).

Новость по теме
Сульшер: «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Погба о новом контракте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021