Погба не намерен продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед» и хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба хочет покинуть английский клуб, сообщает Marca.



По информации источника, французский футболист сообщил своему агенту Мино Райоле о желании перейти в мадридский «Реал». Действующий контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2022 года, и футболист не намерен продлевать соглашение.



Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в 2016 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 2 матчах английской Премьер-лиги и отдал пять результативных передач. С 2013 года Погба вызывается в национальную команду Франции. В составе сборной Погба — чемпион мира (2018) и серебряный призёр чемпионата Европы (2016).