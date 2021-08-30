Федун отреагировал на информацию о возможной отставке Витории
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Владелец «Спартака» Леонил Федун отказался комментировать информацию о возможном увольнении главного тренера Руя Витории.
«Это всё домыслы, которые я не комментирую», — цитирует Федуна РБК.
«Спартак» в шести турах набрал семь очков. Москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» будет принимать «Химки».
В июне «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
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Новость по темеРуй Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака»
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