Федун отреагировал на информацию о возможной отставке Витории

Владелец «Спартака» Леонил Федун отказался комментировать информацию о возможном увольнении главного тренера Руя Витории.



«Это всё домыслы, которые я не комментирую», — цитирует Федуна РБК.

«Спартак» в шести турах набрал семь очков. Москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» будет принимать «Химки».

В июне «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

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