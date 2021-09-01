ЦСКА опубликовал трогательное видео о Влашиче

ЦСКА на YouTube-канале выложил видеоролик с эпизодами полузащитника Николы Влашича в московской команде.

Видео называется «Спасибо, Никс!»

Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига».

Вчера, 31 августа, Никола Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Сумма сделки, по сведениям СМИ, оценивается в € 27 млн.



Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

Никола Влашич, накануне перешедший из ЦСКА в «Вест Хэм Юнайтед», заявил, что ему не терпится надеть форму лондонского клуба.