Шамиль Газизов: с финансами в «Уфе» непросто уже давно, история длится полтора года

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб находится в сложной финансовой ситуации.



«С финансами у нас непросто уже давно, история длится полтора года. Новый спонсор? Давайте я оставлю данный вопрос без комментариев.



Существует ли вероятность того, что «Уфа» не поедет на матч седьмого тура с «Сочи»? Оставлю всё без комментариев. Надеюсь, что у нас всё в ближайшем времени нормализуется, так как мы уже давно работаем в таких обстоятельствах», — цитирует Газизова «Матч ТВ».



Напомним, 26 августа «Уфа» встретилась с «Крыльями Советов». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на «Центральном стадионе города Уфы» и завершился со счётом 2:1 в пользу самарского коллектива. «Крылья» в шести стартовых турах РПЛ набрали 7 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» (5) — на 12-м месте.