Рабьо: Франция не может быть довольна ничьей с Украиной, но это не катастрофа

26-летний полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо подвёл итоги матча 5-го тура группового этапа отбора на ЧМ-2022 со сборной Украины (1:1).

«Мы не можем быть довольны этим результатом. Цель состояла в том, чтобы победить, особенно после игры с Боснией, завершившейся вничью. Украина по-прежнему достаточно сильный соперник по группе. Ничья в игре с ними – это не катастрофа.

В следующем матче нам необходим победить Финляндию, сейчас мы не можем быть довольны результатами. Мы должны делать больше, мы должны создавать больше, забивать больше. Это не оправдания, но это футбол, это сложно. У нас были возможности, но, к сожалению, мы их не реализовали», — цитирует Рабьо FootMercato.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Сборная Украины (5) находится на третьем месте. 7 сентября сборная Франции сыграет с Финляндией.