Крицюк: у «Зенита» самая большая армия болельщиков в России

Новоиспечённый голкипер «Зенита» Станислав Крицюк, ранее выступавший за португальские «Жил Висенте» и «Белененсеш», признался, что чувствует ответственность перед болельщиками сине-бело-голубых в преддверии еврокубковой кампании.
«Выступление в Лиге чемпионов? Я и вся команда чувствуем ответственность. Наша армия болельщиков — самая большая в России. Приложим все усилия, чтобы выглядеть достойно в Лиге чемпионов», — приводит слова Крицюка официальный сайт «Зенита».
Напомним, Крицюк перешёл в «Зенит» из португальского клуба «Жил Висенте» в начале сентября 2021 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 2 млн.
В мае 2021 года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.
- 7 сентября 2021
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