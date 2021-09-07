Сборная Франции обыграла Финляндию в отборе ЧМ-2022 благодаря дублю Гризманна
Поделиться
В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции принимала Финляндию Встреча прошла на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе (Франция) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Франции Антуан Гризманн. Результативную передачу отдал форвард Карим Бензема. На 53-й минуте Гризманн оформил дубль, забив гол после передачи французского защитника Лео Дюбуа, и установил итоговый счёт встречи.
Сборная Франции набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Финляндия (5) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются сборные Украины, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
Комментарии
- 8 сентября 2021
-
00:27
-
00:25
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:09
-
00:08
-
00:02
-
00:00
- 7 сентября 2021
-
23:56
-
23:56
-
23:46
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:26
-
23:20
-
23:04
-
23:02
-
22:52
-
22:52
-
22:38
-
22:27
-
22:24
-
22:16
-
22:09
-
21:58
-
21:56
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:31
-
21:21
Партнерский контент