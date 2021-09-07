Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Франции обыграла Финляндию в отборе ЧМ-2022 благодаря дублю Гризманна

Сборная Франции обыграла Финляндию в отборе ЧМ-2022 благодаря дублю Гризманна
Комментарии

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции принимала Финляндию Встреча прошла на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе (Франция) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Франции Антуан Гризманн. Результативную передачу отдал форвард Карим Бензема. На 53-й минуте Гризманн оформил дубль, забив гол после передачи французского защитника Лео Дюбуа, и установил итоговый счёт встречи.

Сборная Франции набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Финляндия (5) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются сборные Украины, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 6-й тур
07 сентября 2021, вторник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Финляндия
1:0 Гризманн – 25'   2:0 Гризманн – 53'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021