Сборная Франции обыграла Финляндию в отборе ЧМ-2022 благодаря дублю Гризманна

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции принимала Финляндию Встреча прошла на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе (Франция) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Франции Антуан Гризманн. Результативную передачу отдал форвард Карим Бензема. На 53-й минуте Гризманн оформил дубль, забив гол после передачи французского защитника Лео Дюбуа, и установил итоговый счёт встречи.



Сборная Франции набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Финляндия (5) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются сборные Украины, Боснии и Герцеговины и Казахстана.