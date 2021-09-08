Впервые с отбора к ЧМ-2006 Франция идёт с 6 подряд матчами без поражений в квалификации

Вчера, во вторник, 7 сентября, в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции принимала Финляндию Встреча прошла на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе (Франция) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Как сообщается в «Твиттере» Opta Jean, впервые после квалификационных матчей к ЧМ-2006 сборная Франции не проиграла ни в одном из своих первых шести матчей (три победы и три поражения) отбора на крупный турнир (чемпионат мира + чемпионат Европы).



Сборная Франции набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Финляндия (5) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются сборные Украины, Боснии и Герцеговины и Казахстана.