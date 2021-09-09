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Уэйн Руни — о переходе Роналду: теперь «Манчестер Юнайтед» наконец готов бороться за титул

Уэйн Руни — о переходе Роналду: теперь «Манчестер Юнайтед» наконец готов бороться за титул
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни прокомментировал возвращение форварда Криштиану Роналду в английскую Премьер-лигу. В конце августа 36-летний нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса».

«Роналду окажет огромное влияние. Он всё ещё один из лучших футболистов мира. Думаю, мы все видели, что он сделал в игре с Ирландией. Роналду забил два прекрасных гола. Его возвращение повлияет на всю лигу.

Думаю, теперь «Манчестер Юнайтед» наконец готов бороться за титул. Он должен сделать это в нынешнем сезоне. Думаю, у Роналду будут прекрасные моменты, он забьёт много голов», — приводит слова Руни talkSPORT.

Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

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