РПЛ выступила с заявлением по поводу неучастия Резиуана Мирзова в матче со «Спартаком»

Российская Премьер-Лига выступила с заявлением по поводу ситуации с полузащитником «Химок» Резиуаном Мирзовым. Ранее стало известно, что футболист не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Резиуан Мирзов заявлен за новый клуб в соответствии с регламентом РПЛ. В контракте игрока нет запрета на участие в матчах со «Спартаком». РПЛ неизвестны причины возможного неучастия игрока в матче. Заявку на игру и стартовый состав определяет тренерский штаб команды», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» состоится сегодня, 11 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.