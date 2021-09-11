Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ выступила с заявлением по поводу неучастия Резиуана Мирзова в матче со «Спартаком»

РПЛ выступила с заявлением по поводу неучастия Резиуана Мирзова в матче со «Спартаком»
Комментарии

Российская Премьер-Лига выступила с заявлением по поводу ситуации с полузащитником «Химок» Резиуаном Мирзовым. Ранее стало известно, что футболист не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Резиуан Мирзов заявлен за новый клуб в соответствии с регламентом РПЛ. В контракте игрока нет запрета на участие в матчах со «Спартаком». РПЛ неизвестны причины возможного неучастия игрока в матче. Заявку на игру и стартовый состав определяет тренерский штаб команды», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» состоится сегодня, 11 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Новость по теме
Червиченко — о неучастии Мирзова в матче со «Спартаком»: не вижу криминала, все так делают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021