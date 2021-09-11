РПЛ выступила с заявлением по поводу неучастия Резиуана Мирзова в матче со «Спартаком»
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Российская Премьер-Лига выступила с заявлением по поводу ситуации с полузащитником «Химок» Резиуаном Мирзовым. Ранее стало известно, что футболист не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком».
«Резиуан Мирзов заявлен за новый клуб в соответствии с регламентом РПЛ. В контракте игрока нет запрета на участие в матчах со «Спартаком». РПЛ неизвестны причины возможного неучастия игрока в матче. Заявку на игру и стартовый состав определяет тренерский штаб команды», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.
Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» состоится сегодня, 11 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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