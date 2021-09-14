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«Огненная поддержка». «Зенит» выпустил ролик перед первым матчем Лиги чемпионов

«Огненная поддержка». «Зенит» выпустил ролик перед первым матчем Лиги чемпионов
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Футбольный клуб «Зенит» разместил на своём YouTube-канале видео перед первым матчем группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, сегодня, 14 сентября, подопечные Сергея Семака встретятся с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

Видео доступно на YouTube-канале Zenit Football Club.

В качестве главного судьи матч обслужит Бартош Франковски. Ассистировать ему будут соотечественники Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный судья — Кжиштоф Якубик. За VAR будут отвечать Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия).

Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.

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