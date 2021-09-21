Колосков: на Дзюбе надо ставить крест, забыть эту фамилию

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Карпин уже говорил, что они поговорили с Дзюбой, что их личные отношения не будут влиять на его нахождение в сборной. Поступок Артёма логически не объяснить – он был капитаном команды, одним из ведущих игроков, был заводилой и играл за команду с удовольствием, даже в раздевалке какие-то речи говорил. Это необъяснимо, непонятно и странно, мягко говоря. Сборная – честь для любого человека.
Теперь надо на Дзюбе ставить крест. Всё, это его персональный выбор, надо забыть эту фамилию. По отношению к стране и сборной этот поступок необъясним. Логики никакой нет. Он проявил неуважение к сборной, тренеру, партнёрам – это однозначно», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 21 сентября 2021
-
16:49
-
16:45
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:27
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:14
-
16:12
-
16:04
-
15:54
-
15:47
-
15:38
-
15:34
-
15:26
-
15:05
-
14:49
-
14:39
-
14:29
-
14:21
-
14:05
-
13:54
-
13:44
-
13:37
-
13:28
-
13:13
-
13:08
-
12:49
-
12:35
-
12:31
-
12:27
-
12:18
-
12:16