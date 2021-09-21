Колосков: на Дзюбе надо ставить крест, забыть эту фамилию

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Карпин уже говорил, что они поговорили с Дзюбой, что их личные отношения не будут влиять на его нахождение в сборной. Поступок Артёма логически не объяснить – он был капитаном команды, одним из ведущих игроков, был заводилой и играл за команду с удовольствием, даже в раздевалке какие-то речи говорил. Это необъяснимо, непонятно и странно, мягко говоря. Сборная – честь для любого человека.



Теперь надо на Дзюбе ставить крест. Всё, это его персональный выбор, надо забыть эту фамилию. По отношению к стране и сборной этот поступок необъясним. Логики никакой нет. Он проявил неуважение к сборной, тренеру, партнёрам – это однозначно», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.