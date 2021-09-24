«Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона на ближайших матчах РПЛ до 30%

Роспотребнадзор разрешил московскому «Динамо» увеличить заполняемость домашнего стадиона на двух ближайших матчах Российской Премьер-Лиги до 30%, информирует официальный сайт клуба.
Пресс-служба «Динамо» напоминает о необходимости соблюдать требования Роспотребнадзора, находиться на территории стадиона в защитных медицинских масках, помнить о социальной дистанции и мерах предосторожности. Перед входом на стадион необходимо будет предъявить QR-код и удостоверение личности.
Напомним, в матче 9-го тура РПЛ, который пройдёт 26 сентября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», «Динамо» встретится с казанским «Рубином». Начало матча – в 14:00 мск. В матче 10-го тура РПЛ, 2 октября, «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30.
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