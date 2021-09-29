Вратарь «Вильярреала» — о победном пенальти в ворота де Хеа: я вложил в удар всю душу

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи рассказал, какой ему запомнилась победная серия 11-метровых в финале Лиги Европы сезона-2020/2021 с «Манчестер Юнайтед». По итогам основного и дополнительного времени был зафиксирован счёт 1:1. В серии пенальти победил испанский клуб — 11:10. Рульи забил победный 11-метровый и взял удар голкипера «МЮ» Давида де Хеа.

«Я никогда не думал, что мне придётся исполнять пенальти. Особенно в финале с «Манчестер Юнайтед» и Давидом де Хеа. Я подумал: не облажайся, просто сильно ударь». Я вложил всю душу в этот удар.

По ходу серии мы с Давидом не разговаривали. Он находился в своём мире, я — в своём. Я пытался вспомнить, кто и куда будет исполнять удары. Когда пришёл черёд Давида, я понятия не имел, куда он будет бить. Но по тому, как он подошёл к мячу, я понял, что сильным удар не будет. После игры он поздравил меня. Мне бы хотелось, чтобы серия закончилась раньше. Я бы хотел отбить удар другого игрока, не де Хеа. Знаю, как вратари страдают из-за таких моментов», — цитирует Рульи The Guardian.

Сегодня, 29 сентября, «Манчестер Юнайтед» примет «Вильярреал» в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

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