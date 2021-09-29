«Зенит» разгромил «Мальмё» в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Мальмё». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.



Футболист «Зенита» Клаудиньо забил гол в ворота «Мальмё» на 9-й минуте. После флангового прострела из середины штрафной бразилец пробил в дальний нижний угол.

На 49-й минуте после навеса с углового Ярослав Ракицкий подхватил мяч на краю штрафной и навесил к вратарской, откуда Далер Кузяев головой переправил мяч в сетку. «Зенит» повёл со счётом 2:0.



На 53-й минуте арбитр Анастасиос Сидиропулос после просмотра VAR удалил защитника «Мальмё» Анеля Ахмедходжича за фол последней надежды на Далере Кузяеве.



За 10 минут до конца основного времени матча полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин пробил в нижний дальний угол из-за пределов штрафной и занёс мяч в сетку ворот гостей.

На последних секундах игры Вендел установил окончательный счёт в матче.

Встречу обслуживала бригада судей из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогали ему ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервным рефери был Яннис Пападопулос.



«Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на выезде уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» в первом матче группового этапа проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3). Напомним, действующим победителем турнира является «Челси».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.