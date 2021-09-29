Тренер «Мальмё» прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер шведского «Мальмё» Йон-Даль Томассон прокомментировал матч с петербургским «Зенитом» (0:4) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Я всегда разочарован, когда мы проигрываем. Мог быть и хороший результат. Если посмотреть на бюджет нашего соперника, сложно победить в таком матче, особенно вдесятером. Отыграв первые 45 минут, мы смотрелись неплохо, перегружали края, создавали шансы, хотя нам стоило быть более эффективными. Когда получаешь второй гол в матче с такими хорошими игроками, это очень тяжело. Два последних мяча уже были необязательными. Это довольно больно, но парни сражались во второй половине матча.

На таком уровне нужно принимать очень быстрые решения. Мы играли против очень хорошей команды, нам противостояли замечательные игроки. Сложно, когда начинаешь вот так, пропуская мяч, но парни после этого играли здорово, создавали моменты. Мы играли с «Ювентусом», было 25 хороших моментов, в матче против «Зенита» мы их тоже создавали. Хотелось бы кого-то разочаровать, но здесь есть возможность развиваться, учиться, мы соревнуемся с командами с очень хорошим бюджетом», — цитирует Томассона «Матч ТВ».