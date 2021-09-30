КДК РФС наказал Слуцкого за нарушения регламента в матче «Динамо» — «Рубин»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес ряд решений по матчу 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Рубин» (2:0).
Джордже Деспотович зашёл в чистую зону без маски. Он оштрафован на 20 тыс. рублей. За нарушение санитарного регламента «Динамо» оштрафовано на 20 тыс., «Рубин» — на 45 тыс. рублей. Олег Кузьмин (тренер «Рубина») за выход за пределы технической зоны оштрафован на 20 тыс. рублей.
Леонид Слуцкий нарушил статью регламента. Он не имел права находиться ни в раздевалке, ни в технической зоне, только на трибуне. «Динамо» представило запись, что Слуцкий заходил в раздевалку своей команды, запись выхода тренера из автобуса. Он принимал участие в заседании. Обоими клубами был нарушен регламент. «Динамо» не исключило возможности присутствия главного тренера «Рубина» в раздевалке. «Рубин» направил заявку в РПЛ, чтобы Слуцкому дали QR-код. Оба клуба за нарушение регламента оштрафованы на 25 тысяч рублей соответственно. Слуцкий объяснил ситуацию, сказав, что он был с человеком, который не знал расположение проходов на стадионе. За неисполнение спортивной санкции Слуцкий дисквалифицирован на один матч РПЛ условно. Испытательный срок до окончания сезона.
- 30 сентября 2021
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