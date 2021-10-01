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Гус Тиль вошел в заявку сборной Нидерландов на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Гус Тиль вошел в заявку сборной Нидерландов на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022
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В официальном «твиттере» сборной Нидерландов по футболу был опубликован список футболистов, приглашённых в национальную команду на октябрьские матчи квалификации на чемпионат мира 2022 года.

В список вошли следующие спортсмены:

Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Йоэль Дроммель (ПСВ), Марк Флеккен («Фрайбург»), Тим Крул («Норвич»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Дейли Блинд («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Тирелл Маласиа («Фейеноорд»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Стефан де Врей («Интер»).

Полузащитники: Райан Гравенберх («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Дави Классен («Аякс»), Тён Копмейнерс («АЗ»), Мартен де Рон («Аталанта»), Гус Тиль («Фейеноорд», в аренде у «Спартака»), Жоржиньо Вейналдум («ПСЖ»).

Нападающие: Стивен Бергёйс («Аякс»), Коди Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг («Барселона»), Ноа Ланг («Брюгге»), Дониэлл Мален («Боруссия» Д), Мемфис Депай («Барселона»), Ваутер Вегорст («Вольфсбург»).

Напомним, сборная Нидерландов 8 октября сыграет с Латвией и 11 — с Гибралтаром.

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