Юрий Сёмин присутствует на матче РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин присутствует на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» — «Крылья Советов». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Крылья Советов».

Московское «Динамо» в 9 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

Напомним, 25 сентября «Ростов» объявил об уходе Сёмина с поста главного тренера клуба. О назначении специалиста на пост было объявлено 4 августа.