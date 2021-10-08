Колыванов: Словакия — не такой грозный соперник. Сборная России должна выигрывать

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022, в котором национальная команда сыграет со Словакией.



«Команда уже неделю работает тем составом футболистов, которых вызвал Валерий Георгиевич. Мы ничего не можем поделать с отсутствующими и травмированными игроками, надо исходить из того, что есть. Надо забыть, что кто-то отсутствует и просто готовиться к матчу. Не должно быть истерики, что нет одного или второго. Давайте честно, Словакия — не такой грозный соперник, не топовая сборная, с которой можно играть без двух-трёх футболистов.



Сейчас отсутствуют несколько лидеров, но это не отменяет того, что сборная России должна играть на победу и выигрывать. Сегодня играем дома, при своих болельщиках, поэтому главный фактор матча — это настрой, борьба, чтобы все футболисты умирали на футбольном поле. Все понимают, что наша команда без звёзд, но если в игре против Словакии ребята будут играть организованно и внимательно, бороться на каждом участке поля — то всё будет хорошо.



Не сказал бы, что в марте мы проиграли словакам по делу: нелепые ошибки, практически не было моментов, за исключением забитых голов, которые сами себе и привезли. Не стоит смотреть на тот матч, надо жить сегодняшним днём, выходить на футбольное поле, чтобы побеждать и стремиться занять первое место», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, сегодня, 8 октября, состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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