Болельщики на матче сборной вывесили баннер Karpin’s Eleven

Болельщики сборной России на матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии вывесили яркий баннер. На нём изображён главный тренер команды Валерий Карпин и футболисты команды. В подписи говорится: Karpin’s Eleven. They are having so much fun its football.

Надпись переводится следующим образом: «11 друзей Карпина. Они веселятся, это футбол».

Фото: Дмитрий Голубович

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Словакия.

Встречу обслуживает бригада судей из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогают ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR отвечает арбитр Хуан Мартинес, которому помогает ассистент Теодоро Собрино.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.