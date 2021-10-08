Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики на матче сборной вывесили баннер Karpin’s Eleven

Болельщики на матче сборной вывесили баннер Karpin’s Eleven
Комментарии

Болельщики сборной России на матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии вывесили яркий баннер. На нём изображён главный тренер команды Валерий Карпин и футболисты команды. В подписи говорится: Karpin’s Eleven. They are having so much fun its football.

Надпись переводится следующим образом: «11 друзей Карпина. Они веселятся, это футбол».

Фото: Дмитрий Голубович

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Словакия.

Встречу обслуживает бригада судей из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогают ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR отвечает арбитр Хуан Мартинес, которому помогает ассистент Теодоро Собрино.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

Новость по теме
Россия — Словакия: прямая трансляция матча отбора ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021