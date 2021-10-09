Калиниченко: надеюсь, Петраков наладит отношения с Малиновским. Такими не разбрасываются

Бывший футболист сборной Украины и «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал победу национальной команды в матче с Финляндией (2:1).
«Опять с валидолом, но всё-таки первая победа! Поздравляю сборную Украины с таким нужным результатом. Надеюсь, эта победа чуть расслабит Александра Васильевича Петракова, нашего главного. После фееричной прессухи очень хотелось, чтобы градус отношений между тренером и пишущей братией чуть снизился.
Игра оставила двоякое впечатление. С одной стороны, было огромное желание у всех, и у ветеранов, и у молодёжи, а с другой — очень много простых ошибок. И это в игре с Финляндией! Результат довлел и он был достигнут.
Теперь две игры с Боснией, практически плей-офф. Верю, что всё получится и мы будем для начала в стыках.
Эта сборная не оставляет равнодушным. Очень надеюсь, что тренер наладит отношения с Малиновским. Такими футболистами разбрасываться нельзя, чем бы ты не руководствовался. Отдельный респект Пятову и Ярмоленко! Настоящие мужики и лидеры команды!» — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, у которого возник конфликт с наставником сборной, не принимал участия в матче.
- 9 октября 2021
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