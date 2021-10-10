Главный тренер Бельгии остался недоволен работой судей в матче с Италией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвёл итоги матча за 3-е место Лиги наций со сборной Италии. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу итальянцев. Мартинес дал понять, что остался недоволен работой арбитра. Один из мячей итальянцы забили с пенальти.
«Я всегда очень уважительно отношусь к судьям. Но в таких турнирах, как этот, должны работать опытные арбитры. В нескольких эпизодах арбитры приняли неправильные решения. Пенальти — отличный пример.
Нужно, чтобы судьи несли ответственность. Мы провели хороший матч, были позитивные моменты. Да, мы уступили, но мы также должны проанализировать позитивные аспекты нашей игры. Мы действовали недостаточно спокойно в чужой штрафной. Но, в целом, стоит думать о позитивных моментах. Мы могли отыграться, но были сомнительные решения судей», — цитирует Мартинеса Sky Sports.
- 10 октября 2021
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