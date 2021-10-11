Хаверц — о голе в финале Лиги чемпионов: если бы я промахнулся, из этого сделали бы мем

Немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал о своих эмоциях во время того, как забил победный гол в ворота «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



— Если говорить о вашем голе в финале Лиги чемпионов в Порту, то для тех, кто смотрел матч, момент между тем, как вы обыграли вратаря и пробили по пустым воротам, был очень нервным и, казалось, длился вечно. У вас было то же самое?



— Да, на 100 процентов. Такие моменты всегда самые худшие, потому что ты думаешь, что если я промахнусь, то, конечно, видео попадёт на YouTube, в «Инстаграм», и это будет во всех мемах.



Поэтому я просто думал: «Пожалуйста, я должен забить сейчас». Потом, когда это случилось, осознаёшь, что это лучшие моменты в футболе», — цитирует Хаверца официальный сайт «Челси».



Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 между «Челси» и «Манчестер Сити» завершился победой синих со счётом 1:0.

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