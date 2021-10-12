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Петраков: сборную Украины в матче с Боснией и Герцеговиной даже ничья не устраивает

Петраков: сборную Украины в матче с Боснией и Герцеговиной даже ничья не устраивает
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о настрое команды на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Боснией и Герцеговиной.

«Ребят не надо мотивировать. Многих в команде я давно знаю, ещё с 2010 года. Когда они были юными, их действительно надо было мотивировать, а сейчас в этом нет никакой необходимости, они всё сами понимают: нас даже ничья не устраивает», — приводит слова Петракова пресс-служба УЕФА.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Украина — Босния и Герцеговина состоится сегодня, 12 октября, на стадионе «Арена Львов» во Львове (Украина). Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Украина — Босния и Герцеговина.

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