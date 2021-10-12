Экс-игрок сборной Уругвая: на месте Кавани я бы ушёл из «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Уругвая Густаво Пойет считает, что нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани стоит покинуть стан «красных дьяволов» из-за недостатка игровой практики.
«Ему не повезло. До прихода Роналду он был основным нападающим. Решение «Ювентуса» и «Манчестер Сити» невероятным образом сыграло против одного человека – Кавани.
Возможно, ему стоит перейти в январе в другой клуб. Сложно судить со стороны, но если бы я был на его месте, и видел то, как обстоят дела, наверное, я бы ушёл. Он не может провести 90 минут на поле в матче сборной, потому что не играет», — цитирует Пойета Talksport.
Кавани выступает за «красных дьяволов» с 2020 года. Уругваец пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы. Нападающий принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 12 октября 2021
-
23:50
-
23:42
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:36
-
23:16
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:49
-
22:33
-
22:27
-
22:24
-
22:09
-
22:07
-
21:57
-
21:44
-
21:27
-
21:18
-
21:09
-
21:01
-
20:50
-
20:37
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:02
-
19:58
-
19:51
-
19:46
-
19:42
-
19:31
-
19:19