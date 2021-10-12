Экс-игрок сборной Уругвая: на месте Кавани я бы ушёл из «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Уругвая Густаво Пойет считает, что нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани стоит покинуть стан «красных дьяволов» из-за недостатка игровой практики.



«Ему не повезло. До прихода Роналду он был основным нападающим. Решение «Ювентуса» и «Манчестер Сити» невероятным образом сыграло против одного человека – Кавани.



Возможно, ему стоит перейти в январе в другой клуб. Сложно судить со стороны, но если бы я был на его месте, и видел то, как обстоят дела, наверное, я бы ушёл. Он не может провести 90 минут на поле в матче сборной, потому что не играет», — цитирует Пойета Talksport.



Кавани выступает за «красных дьяволов» с 2020 года. Уругваец пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы. Нападающий принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

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