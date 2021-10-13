Патрис Эвра рассказал о группе бывших игроков «Манчестер Юнайтед» в WhatsApp

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра признался, что экс-игроки «красных дьяволов» продолжают активно общаться и после завершения карьеры.

«Многие игроки после завершения карьеры больше всего скучают по раздевалке. По всем этим шуткам и историям. По всему тому, что происходит внутри команды. Я разговаривал с Эдвином ван дер Саром, когда он завершил карьеру, и спросил его: «Как твои дела?» Он ответил: «Я очень скучаю по вам, ребята».

Нам в «Юнайтед» повезло. У нас всё ещё есть своя группа в WhatsApp. Мы все там и каждое утро смеёмся друг над другом. Атмосфера осталась прежней. В группе большинство игроков из команды, которая выиграла Лигу чемпионов в 2008 году. Группа очень активная, сообщения появляются каждые две минуты. Рио Фердинанд создал её. Мы продолжаем общаться и смеяться. Это не просто команда, это как семья», — цитирует Эвра Daily Mail.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

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