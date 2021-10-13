«Ньюкасл» ведёт переговоры с Роджерсом и готов заплатить «Лестеру» € 16 млн компенсации

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс может уже в ближайшее время возглавить «Ньюкасл Юнайтед». Как сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира, руководство «сорок» уже начало переговоры со специалистом, которому готовы предложить пятилетний контракт.
Контракт Роджерса с «Лестером» истекает в 2025 году, и за его досрочное расторжение необходимо выплатить € 16 млн. «Ньюкасл» готов покрыть эту компенсацию вместо Брендана. Ранее сообщалось об интересе «Ньюкасла» к услугам Люсьена Фавра, Фрэнка Лэмпарда и Паулу Фонсеки. Также сообщалось, что нынешний главный тренер чёрно-белых Стив Брюс будет уволен до конца текущей недели.
Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.
- 13 октября 2021
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