Икарди выложил фото с Вандой Нарой, которая ранее обвинила его в измене

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди, по всей видимости, помирился со своей супругой и агентом Вандой Нарой. Ранее она написала у себя в «инстаграме»: «Ты убил ещё одну семью ради проститутки!» Также Нара удалила все совместные фотографии с Мауро.



Икарди опубликовал несколько совместных фотографией с Нарой. На снимках они обнимаются.



«С днём матери», — подписал фото аргентинец.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Икарди.

У пары есть две общих дочери. До отношений с Икарди Ванда была замужем за его другом, бывшим полузащитником ФК «Москва» и «Барселоны» Макси Лопесом, от которого у неё есть три сына.



Футболист перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году из «Интера» на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 50 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Икарди составляет € 35 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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