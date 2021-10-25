Крицюк — о 7:1 в матче со «Спартаком»: великолепная победа

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (7:1).

«Великолепная победа! Всех с прекрасной игрой! Болельщики и «Вираж» — огонь», — написал Крицюк на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.