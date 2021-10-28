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«Леванте» и «Атлетико» объявили стартовые составы на матч Примеры

«Леванте» и «Атлетико» объявили стартовые составы на матч Примеры
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Сегодня, 28 октября, в рамках 11-го тура чемпионата Испании состоится матч между «Леванте» из Валенсии и «Атлетико» из Мадрида. Встреча пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Команды объявили стартовые составы на поединок:

«Леванте»: Вегас, Сон, Франкеса, Пьер, Дуарте, Луис Вайя, Барди, Луис Моралес, Мальса, Везу, Гомес.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Карраско, Эррера, Эрмосо, Фелипе, Триппьер, Коке, Феликс, Гризманн, Суарес.

Встречу обслужит судейская бригада во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. В качестве резервного рефери выступит Хуан Антонио Кампос Салинас.

Испания - Примера. 11-й тур
28 октября 2021, четверг. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
1-й тайм
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 12'   1:1 Барди – 37' (пен)
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