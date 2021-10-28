«Леванте» и «Атлетико» объявили стартовые составы на матч Примеры

Сегодня, 28 октября, в рамках 11-го тура чемпионата Испании состоится матч между «Леванте» из Валенсии и «Атлетико» из Мадрида. Встреча пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Команды объявили стартовые составы на поединок:
«Леванте»: Вегас, Сон, Франкеса, Пьер, Дуарте, Луис Вайя, Барди, Луис Моралес, Мальса, Везу, Гомес.
«Атлетико»: Облак, Хименес, Карраско, Эррера, Эрмосо, Фелипе, Триппьер, Коке, Феликс, Гризманн, Суарес.
Встречу обслужит судейская бригада во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. В качестве резервного рефери выступит Хуан Антонио Кампос Салинас.
- 28 октября 2021
-
23:02
-
22:58
-
22:39
-
22:03
-
21:54
-
21:37
-
21:27
-
21:14
-
21:09
-
20:56
-
20:48
-
20:30
-
20:22
-
20:07
-
19:59
-
19:51
-
19:33
-
19:23
-
19:13
-
18:57
-
18:51
-
18:31
-
18:26
-
18:21
-
18:15
-
17:59
-
17:50
-
17:39
-
17:33
-
17:17
-
17:15
-
16:57
-
16:57
-
16:45
-
16:40