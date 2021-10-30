Симонян: если у «Спартака» есть спортивная совесть, в матче с «Ростовом» должны выложиться

Ветеран «Спартака» Никита Симонян отметил, что московский клуб должен обыграть «Ростов» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, чтобы реабилитироваться за разгромное поражение в матче с «Зенитом» со счётом 1:7.



«Что я могу сказать о «Спартаке»? Один — семь! Это они должны делать выводы, а не я. Как реабилитироваться за разгромное поражение? Выиграть сегодняшнюю игру. Другого нет. Если у них есть спортивная злость и совесть, то в матче с «Ростовом» они полностью должны выложиться», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 30 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.