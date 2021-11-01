Гари Линекер — об увольнении Нуну Эшпириту Санту: сейчас «Тоттенхэм» — это развалины

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал увольнение Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».

«Нуну уволен. Сейчас «Тоттенхэм» — это какие-то развалины», — написал Линекер в своём «твиттере».

В 10-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3. В турнирной таблице АПЛ «шпоры» занимают восьмое место, набрав 15 очков. Лидирует «Челси» (25).

Нуну Эшпириту Санту работал с «Тоттенхэмом» с июня 2021 года. Ранее португальский специалист возглавлял «Вулверхэмптон», «Порту», «Валенсию», «Риу Аве».

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

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