Сульшер высказался о предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» с «Аталантой» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Аталантой». Игра пройдёт завтра, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«У «Аталанты» особый стиль — атакующий, агрессивный. Их тренер заряжен подобной энергией.



За этой командой интересно наблюдать, и мы следили за ними некоторое время. То, чего они добились за последние пять лет – просто поражает.



«Аталанта» — это команда, которая верит в себя. Она всегда пытается что-то изменить, чтобы выиграть любую игру. Мы такие же, всегда стараемся создать проблемы для соперника», — цитирует Сульшера Sky Sports.



После трёх матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов с 6 очками в активе. «Аталанта» (4) – на 2-м месте в таблице.