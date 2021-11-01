Сульшер высказался о предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» с «Аталантой» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Аталантой». Игра пройдёт завтра, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«У «Аталанты» особый стиль — атакующий, агрессивный. Их тренер заряжен подобной энергией.
За этой командой интересно наблюдать, и мы следили за ними некоторое время. То, чего они добились за последние пять лет – просто поражает.
«Аталанта» — это команда, которая верит в себя. Она всегда пытается что-то изменить, чтобы выиграть любую игру. Мы такие же, всегда стараемся создать проблемы для соперника», — цитирует Сульшера Sky Sports.
После трёх матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов с 6 очками в активе. «Аталанта» (4) – на 2-м месте в таблице.
- 1 ноября 2021
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