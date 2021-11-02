Мусаев ответил на слова Ари о том, что в «Краснодаре» Мураду не хватило авторитета

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слова экс-форварда «быков» Ари о том, что специалисту не хватало авторитета во время работы в команде.

«Уж кто-кто, а Ари у нас всем был очень доволен. Его же убрали из «Краснодара», он был в «Локомотиве» в аренде. Когда я начинал после этих шести матчей сбор, он приехал. Я говорю: «Зачем он вернулся?» Все говорили, что он себя плохо ведёт, плохо публично высказался о клубе. Мне говорят: «У него контракт ещё на год. Вы должны его тренировать».

Мы сели, и я говорю: «Ари, как ты видишь своё будущее?» Он отвечает: «Хотел бы остаться». Я говорю: «А ты понимаешь, сколько негатива в твой адрес? Я бы хотел, чтобы здесь был рабочий коллектив — чтобы мы меньше разговаривали и больше работали». Он мне объяснил, почему так себя вёл, и сказал, что готов всё начать заново. Мы начали заново. Я его много штрафовал: то опоздает, то ещё что-то. Потом он почти перестал штрафоваться. Понял, что ничего не проходит. И он правда стал хорошо работать, старался, много тренировался, у него был хороший год. Он мне был благодарен за то, что я никого не послушал. У нас эти отношения были до конца. Сколько я работал, Ари был в команде, несмотря на травмы и всё это.

Его или неправильно перевели, или ещё что-то. Может, это и было сказано, но не думаю, что Ари так думает. Как-то общался с Синицыным, в интервью которого мне тоже некоторые вещи не понравились. Он говорит: «Я это не имел в виду. Наоборот, не хотел отвечать на какие-то вопросы. Меня там подводили». Ну написал и написал, не особо это интересует. Если Ари так думает, ну ок, пусть так думает», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Напомним, Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара» после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.