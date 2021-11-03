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«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Роналду сравнялся с Сульшером по количеству голов за «Манчестер Юнайтед»

Роналду сравнялся с Сульшером по количеству голов за «Манчестер Юнайтед»
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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сравняв счёт в матче Лиги чемпионов с «Аталантой», забил свой 126-й гол за британский гранд во всех турнирах. Он сравнялся по этому показателю со своим нынешним главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером.

Для 126 мячей Криштиану понадобилось провести за «МЮ» 303 выхода на поле. Сульшер затратил на такое же количество голов на 60 матчей больше.

«Манчестер Юнайтед» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Аталанта» (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Вильярреал» (4) и «Янг Бойз» (3). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед».

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Роналду впервые забил в ЛЧ за «Манчестер Юнайтед» в 4-х играх подряд
Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
02 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
2-й тайм
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Иличич – 12'   1:1 Роналду – 45+1'   2:1 Сапата – 56'
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