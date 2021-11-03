«Вильярреал» обыграл дома «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

В ночь со 2 на 3 ноября на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Янг Бойз». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 36-й минуте отличился полузащитник Этьен Капу.
На 89-й минуте нападающий Арно Груневелд с передачи Капу удвоил преимущество «Вильярреала».
Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров, которую возглавлял Сердар Гёзюбююк. Ему помогали ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери – Йерун Мансхот.
После четырёх матчей «Вильярреал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов с 7 очками в активе. «Янг Бойз» (3) – на 4-м месте. Соперниками команд в группе F являются «Аталанта» (5) и «Манчестер Юнайтед» (7).
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