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«Вильярреал» обыграл дома «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

«Вильярреал» обыграл дома «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов
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В ночь со 2 на 3 ноября на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Янг Бойз». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 36-й минуте отличился полузащитник Этьен Капу.

На 89-й минуте нападающий Арно Груневелд с передачи Капу удвоил преимущество «Вильярреала».

Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров, которую возглавлял Сердар Гёзюбююк. Ему помогали ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери – Йерун Мансхот.

После четырёх матчей «Вильярреал» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов с 7 очками в активе. «Янг Бойз» (3) – на 4-м месте. Соперниками команд в группе F являются «Аталанта» (5) и «Манчестер Юнайтед» (7).

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
02 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
2 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Капу – 36'   2:0 Груневелд – 89'
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