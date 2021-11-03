Деян Ловрен: момент с перебитым пенальти «Ювентуса» изменил игру

Защитник «Зенита» Деян Ловрен считает, что момент с перебитым пенальти «Ювентуса» изменил игру в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой туринцев со счётом 4:2.

«Это непросто принять, но такова реальность: сегодня мы проиграли команде, которая была лучше. Первый тайм был неплох: мы хорошо защищались и имели несколько моментов, но думаю, что момент с перебитым пенальти изменил игру. Это повлияло на нас, мы потеряли концентрацию, а соперник забил еще два гола. Это наша вина, но до этого момента с пенальти всё складывалось не так плохо. Они начали атаковать с первой минуты, этот матч действительно отличался от того, что был в Петербурге, но мы этого ждали. Как я уже сказал, сначала мы неплохо отбивались от их агрессивного стиля. Могли ли мы что-то изменить? Возможно. Вероятно, нам не стоило опускаться так глубоко в оборону, потому что они отлично умеют играть в одно-два касания», — приводит слова Ловрена официальный сайт «Зенита».

На 55-й минуте встречи главный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота «Зенита», однако нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не смог его реализовать. Позже судья решил дать форварду возможность перебить пенальти, поскольку игрок «Зенита» Вильмар Барриос забежал в штрафную раньше исполнения удара. Со второй попытки Дибала реализовал 11-метровый удар.