Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев поддел переводчика Руя Витории

Губерниев поддел переводчика Руя Витории
Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе переводчика главного тренера «Спартака» Руя Витории. 4 ноября в матче 4-го тура Лиги Европы «Спартак» сыграл в гостях вничью с «Лестер Сити», матч завершился со счётом 1:1.

«Если переводчик Руя так доносит мысли тренера игрокам, то удивительно, как они ещё дорогу на поле находят…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).

В следующем туре «Спартак» будет принимать «Наполи», а «Лестер» на своём поле сыграет с «Легией». Две лучшие команды выйдут из группы в плей-офф Лиги Европы.

Новость по теме
Губерниев: Витория узнал, что у него есть вратарь… и это не Максименко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021