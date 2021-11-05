Губерниев поддел переводчика Руя Витории

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе переводчика главного тренера «Спартака» Руя Витории. 4 ноября в матче 4-го тура Лиги Европы «Спартак» сыграл в гостях вничью с «Лестер Сити», матч завершился со счётом 1:1.



«Если переводчик Руя так доносит мысли тренера игрокам, то удивительно, как они ещё дорогу на поле находят…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).



В следующем туре «Спартак» будет принимать «Наполи», а «Лестер» на своём поле сыграет с «Легией». Две лучшие команды выйдут из группы в плей-офф Лиги Европы.